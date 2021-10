Elegance, noblesa a zábava, tak to jsou taneční. V českých zemích se pořádají skoro 200 let. Do tanečních se chodilo za první republiky, za socializmu a chodí se i teď. Jde o tradiční „most“ mezi dětstvím a dospělostí, na který většina účastníku do konce života nezapomene. Jak vzpomínáte Vy na taneční? Byl vám pohyb po parketu vlastní? Osvojili jste si základy etikety? Podělte se s ostatními čtenáři o svoji zkušenost a napište nám na e-mail: regina.hellova@denik.cz. Těšíme se!

Kankán v roce 1988. Taneční klub při KPS v Moravských Budějovicích svým vystoupením sklízel úspěchy v blízkém i širokém okolí díky skvělé choreografii a vedení tanečních mistrů - manželů Brychových. | Foto: Se souhlasem E. Bártíkové

Své taneční jsem si prožil v sále Adalbertina v Hradci Králové, se svými spolužáky ze střední školy, někdy na začátku šedesátých let. Zážitky z nich jsou nezapomenutelné. Já to měl jen kousek od domova a vzpomínám, jak jsme si na chodbě našeho domu po návratu z každé lekce opakovali se spolužákem Frantou kroky tanců, které jsme se ten večer naučili. Spolužák u nás po tanečních vždycky přespával. Byl z vesnice až někde u Pardubic, takže by musel dojít domů pěšky. Žádná doprava mu na přesun domů už nejezdila. Naše spolužačky chodily do tanečních o celý rok dříve než my kluci. Dělaly nám poradkyně a přišly nás zkontrolovat na Prodlouženou a Věneček. Chválily naše pokroky a povzbuzovaly nás, že jsme dobří tanečníci, což nám lichotilo.