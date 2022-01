RETRO: Dovolená u Rozkoše. Podívejte se na autokemp, chatky, minigolf i hotel

Kdo by neznal přehradu Rozkoš u České Skalice. Tomuto vodnímu dílu se přezdívá "Východočeské moře" a k celoroční dovolené ve zdejším autokempu láká už desítky let. Pojďme si připomenout, jaké to bylo, když se kemp teprve budoval. Podívejte se na dobové fotografie ze sbírek Jana Holého a Yvety Peterkové, kterým za ně velmi děkujeme!

Vjezd do ATC Rozkoš - s částí tzv. Skleníku: Restaurace Na Rozkoši. Ještě zde nestojí recepce. | Foto: z archivů Jana Holého a Yvety Peterkové