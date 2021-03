Kdo pamatuje řepařskou drážku? Myslím, že dnes už málo kdo. Ale já ji pamatuji, jak mně ráno při pobytu u babičky a dědy ve Mlýnci u Kopidlna budilo po ránu místo budíku houkání vláčku.

V kopidlenském cukrovaru. | Foto: archiv Oldřicha Suchoradského



Vypadalo to, jako by nám jel pod okny. Bylo to ale až za malým Zrcadlem, kde měla své nádražíčko řepařská drážka, která svážela řepu z okolních obcí do kopidlenského cukrovaru. Pískání se neslo po hladině rybníka a bylo slyšet po celé vsi. Od nádražíčka přejížděla u Marků malá mašinka s vagonky silnici směrem do Kopidlna, pokračovala přes Kamenskou hráz, mostem na Mrlinou a zahnula vpravo do polí, samostatnou cestou mezi poli, až do Kopidlna.