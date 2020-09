S padajícím listím je třeba častěji čistit zahradní jezírka či nainstalovat sítě, abychom si ušetřili práci na příští měsíce. Připravíme si například i polystyrenové plováky, které do určitých mrazů zabraňují zamrzání a hromadění plynů v jezírku. Ty lze ke konci měsíce září nainstalovat, zejména ve vyšších polohách.

V tomto měsíci je rovněž vhodná doba pro poslední přihnojení trávníků hnojivy s vyšším obsahem dusíku, který zajistí růst listů a dostatečné odnožování trav během první poloviny podzimu.

Koncem měsíce sklízíme i poslední plody rajčat. Zelená rajčata, která ještě nestihla dozrát, necháme zčervenat doma nebo je zpracujeme.

Pro zimní sklizeň bylinek přesadíme několik trsů trvalek do kořenáčů, přemístíme je dovnitř na světlé chladnější místo a omezíme zálivku. Vhodné jsou například: máta, bazalka, dobromysl, pažitka, tymián a šalvěj.

Začíná též sklizeň ovoce na uskladnění. To znamená, že bychom měli sklep vybílit vápnem nebo vysířit sirnými knoty a vyčistit bedny, do kterých budeme ovoce ukládat. Sklepní prostory větráme hlavně v noci, kdy už je chladněji, aby teplota ve sklepě co nejrychleji klesla. Lepšímu uchování jablek a hrušek na uskladnění pomůžeme pozdním ošetřením stromů a plodů proti houbovým chorobám. Odřezáváme staré větve, poškozené houbovými chorobami a škůdci. Tímto zásahem prosvětlujeme hlavně keře a stromky angreštů, rybízů a muchovníků. Dřeviny, které jsou citlivější na silnější zimní mrazy, přihnojujeme síranem draselným, aby měly vyzrálé dřevo a v zimě je nepoškozoval mráz.

Petr Kumšta