Přinášíme další užitečné rady do zahrady od zahrádkáře Petra Kumšty.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Burda



Prosinec je ideálním obdobím pro výsevy muškátů Pokud stihneme výsevy ještě před Vánocemi, můžeme se kvetoucími rostlinami chlubit již zjara. Vyséváme do speciálně připraveného substrátu, který musí být velmi jemný. Nejčastější chybou, které se zahrádkáři dopouštějí, je hloubka výsevu. Poměrně velké semeno muškátu vyséváme do hloubky pouze asi 2 až 3 mm. Semena klíčí při teplotě kolem 20 °C dosti rychle, většinou do 5ti dnů po zasetí.