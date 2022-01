Kempují zde celé rodiny i s dětmi na louce, blízko rákosí, ve kterém jsou nataženy sítě na odchyt ptáků. Ti jsou ornitology odchyceni, okroužkováni, zapsáni do evidence a vypuštěni zpět do přírody. Ornitologové vstávají s úsvitem a od 6 hodin ráno prohlížejí sítě se zachycenými ptáky. Ty v průběhu dne okroužkují a pouštějí je zpět do přírody. O každém okroužkovaném ptáčkovi je veden zápis a často se o něm vrátí ze světa „letový lístek“. Na jednom se dočteme, že vypuštěný ptáček na Zrcadle zjara označený, byl v listopadu odchycen v italské Padově.