Své putování zahájíme v centru Sobotky na náměstí Míru, kde na rohu s Novoměstskou ulicí stojí nádherný Gansův dům čp. 129 z r. 1754, poslední zbytek zdejší proslulé řady patrových roubených domů s podsíněmi: stavba je v přízemí zděná, její předsunuté roubené patro stojí na mohutných dřevěných podstávkách, vytvářejících podsíň a pod dvoupásovou lomenicí o pěti polích jej zdobí nezvyklé dřevěné arkády na čelní pavlači.

Od něj se dáme Boleslavskou ulicí k mostu, před nímž vpravo objevíme půvabný přízemní roubený dům čp. 65 z r. 1782 - narodil se v něm spisovatel a dramatik František Věnceslav Jeřábek (1836-93) - zčásti v tzv. kožichu a s dvoupásovou lomenicí, v jejíchž šesti polích jsou vstřícně kladená prkna a boční pavlačí s vyřezávanými sloupky. Ještě před ním pak zahneme vpravo do Jeřábkovy ulice, kde vlevo stojí roubenka čp. 68 s pavlačí, vpravo roubený dům čp. 123 s výjimečným zčásti roubeným štítem a za ohybem ulice vlevo roubenku čp. 70.

Pak odbočíme vlevo do Novoměstské a brzy vkročíme na půvabné Annenské náměstíčko, kde sochu sv. Anny znamenitě doplňují dva krásné roubené domy: vlevo je to nádherný archaický roubený patrový dům čp. 75 již z r. 1736 s boční pavlačí směrem do dvora a dvěma dvojicemi sdružených okének v přízemí a vpravo výtečně obnovený dům čp. 117 z r. 1738 se zděným přízemím a roubeným patrem s dvoupásovou lomenicí pod kabřincem, kde v patře jsou v hlavním i bočním (mimo záběr - viz foto) průčelí unikátní předsunuté zděné arkády.

Z náměstíčka pokračujeme vpravo Černínskou ulicí, kde vlevo stojí krásný roubený patrový dům čp. 115 s dvojicí sdružených okének v přízemí i patře s boční pavlačí s vyřezávanými sloupky. A pak jdeme stále dál kolem půvabné roubené chaloupky čp. 140 z r. 1789 s lomenicí, podstávkami a pavlačí a roztomilé roubenky čp. 141 z r. 1799 (obě stavby vidíme vlevo), stojící již proti ústí Humprechtské ulice.

Tou se dáme vpravo a za jejím křížením s Jeřábkovou určitě nepřehlédneme vlevo stojící krásný roubený patrový dům čp. 155 s třemi přízemními a dvěma do patra prodlouženými podstávkami a boční pavlačí s vyřezávanými sloupky, před nímž je ještě roubená stáj. Od něj se vrátíme do Černínské, dáme se jí vpravo a kolem zajímavé roubenky čp. 145 s třemi podstávkami a pěkně skládanými dveřmi (je vlevo) dojdeme až do ulice Na celné.

Tou pokračujeme kousek vpravo do Předměstské, v níž vlevo stojí krásný zděný klasicistní Brixiův dům čp. 188 z r. 1825 (bývalá rychta) s dvakrát lomenou římsou mezi štítem s nikou, v níž je socha sv. Jana Křtitele křtícího Krista mezi dvěma okénky pod valbičkou

a štukovou výzdobou v průčelí i ve štítu. Tím končí naše dnešní prohlídka a proto odsud jdeme trochu zpět a pak hned vlevo Turnovskou ulicí na blízké náměstí Míru.

A všechny tyto domy si též můžeme prohlédnout na výstavě v knihovně na nám. Míru čp.3 až do 31.8.21, přičemž knihovna je otevřena v PO 15-18, ÚT a ČT 9-11 a 13-17 a PÁ 12-16.

Mgr. Petr Luniaczek, České Budějovice