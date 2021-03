Je to už více než rok, co někteří z vás přijali první sportovní výzvu karantény. Stay strong, pamatujete? Pak přišla druhá, běžecká. Dnes na prahu jara přicházíme s výzvou třetí. Rozhýbejme Hořice! - 21 CHALLENGE

Proč 21? No přece kvůli roku 2021, 21. březnu, ale hlavně kvůli 21 kilometrům, které musíš zdolat buď pěšky, na kole nebo je uběhnout. 21 kiláků už je slušná porce. Pro hobby cyklisty pěkný výlet, pro turisty už slušný výšlap, no a pro běžce je to půlmaraton! To už je nálož. Zejména na trase, která má převýšení něco málo přes 300 metrů. Klidně si to namíchej nebo třeba rozlož do několika dnů. Nejde o rychlost! Nejde o čas! Nejde o umístění! Jediné o co jde, jsi ty! Jde o to, jestli v tobě vyhraje pohodlí gauče nebo jestli už toho máš všeho dost a chceš ten ubíjející stereotyp rozbít novým zážitkem. Prostě zvedni zadek a jdi ven! Přijmi výzvu Rozhýbejme Hořice! - 21 CHALLENGE

P.S. Myšlenku nové sportovní výzvy jsem měl v hlavě už delší dobu, ale poslední vládní restrikce nám ještě více přistřihly křídla. Zavřely nás přímo v katastru Hořic a původní výzva byla v háji. Rozhodujícím článkem této výzvy byl náš bývalý kolega Jirka Štěpánek, který mi zavolal, že si vytvořil mapku běhu okolo Hořic a že právě vybíhá. Vzhledem k tomu, že je už v důchodovém věku, koukal jsem jako blázen. Jeho mapa měla zhruba 18 km a byla základem naší mapy. Za 2,5 hodiny volal, že už je doma vysprchovaný a že je šťastný jak blecha, že to dokázal. Vůbec se mu nedivím. V jeho věku je to opravdu úctyhodný výkon! Zkusím to taky!

Marek Palouš, Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Pravidla a podmínky:

Výzvu spouští Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice ve spolupráci s městem Hořice

Rozhýbejme Hořice! - 21 CHALLENGE.Zdroj: archiv pořadatelů- Výzva je pro všechny lidi bez rozdílu věku a pohlaví.

- Oficiální start i cíl trasy je u hlavního vchodu do školy osmiletého gymnázia a soš v Šalounově ulici, ale začít i skončit můžete kdekoliv na trase.

- Pro zaznamenání trasy použijte jakoukoliv aplikaci nebo hodinky. Jejich záznam (webový odkaz) poslouží jako důkaz o splnění výzvy. Každý účastník může poslat pouze jeden záznam. Záznam aplikace odešlete na palous@gozhorice.cz, studenti školy mohou i do teamu Sport.

- Výsledky nebudou průběžně zveřejňovány. Na konci výzvy organizátoři zveřejní pouze tři nejlepší výkony.

- Pokud záznam bude doplněn fotkou a krátkým komentářem, rádi je zveřejníme na sociálních sítích.

- Organizátor ani partneři výzvy nenesou žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví nebo na majetku, ke kterým by v průběhu plnění výzvy došlo.

- Účast ve výzvě je čistě dobrovolná. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti zejména na místech, kde přecházíte silnici. Dodržujte pravidla silničního provozu. Účastník není nijak pojištěn!

- Trasa je navržena tak, aby účastníci objeli či obešli celé naše město. Trasa vede po vedlejších silnicích, lesních a polních cestách. Je tedy lehce zdolatelná pro pěší i cyklisty na horském nebo trekovém kole. Zdolání trasy nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Méně zdatný cyklista v lese raději sesedne z kola.

- Mapa závodu obsahuje číslice (nelekejte se), které nemají žádný jiný význam než to, že posloužily jako kontrolní body při tvorbě mapy.

- Nejste z Hořic? Nevadí! Naplánujte si svoji vlastní trasu, která bude alespoň 21 kilometrů dlouhá a vydejte se na cestu. Pokud celkové převýšení bude kolem 300 m nebo i víc, tak super. Pokud ne, vůbec to nevadí!

- Splnění 21 Challenge si zaslouží odměnu! Po schválení výsledku vám bude odeslána zpráva, kdy si můžete na vrátnici školy v Šalounově ulici (vchod do internátu školy gymnázium a soš) vyzvednout diplom a upomínkovou placku.

- Prvních 150 účastníků obdrží navíc dárkový balíček. Převzetí je možné pouze osobně, balíček nelze zaslat poštou.

- 21 CHALLENGE ULTRA – absolvujte 21 km na kole, pěšky i během a získejte speciální cenu. Ve výzvě ULTRA nesmí být časový rozdíl mezi prvním a posledním záznamem delší než jeden týden.

- Na splnění výzvy máte přesně jeden měsíc. Tedy do 21. dubna 2021. Vidíte, zase 21. Ale ta už je úplně poslední. Teda vlastně ne. Poslední 21 na vás čeká venku. Řekněte kamarádům, vezměte mamku, taťku, babičku i dědu a běžte ven. Jaro je tady!