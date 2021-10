Vybavuje se mi prosluněná sobota 25. září Před radnicí mítink ANO. Okolo odhadl jsem na 15 policistů. Někteří v civilu s mikrofonem pod oděvem. I městská policie přítomna. Ve stánku rozdává premiér svou knížku, podepisuje, ochotně se nechá s žadateli fotografovat. Ve stanu jičínský starosta s Babišovou knížkou v ruce.

Pan kandidát Babiš odmítá odpovídat na dotazy. Odmítl televizi BBC, odmítl otázku organizace Neschopst zabíjí, která měla přichytanou průmyslovou kameru a prostor pro natáčení. Byla tu protistrana s nápisy jako „Dík podpoře z Hradu, vládnu, lžu a kradu.“ Maminka měla na kočárku napsáno: „Zadlužím vaše dítě. Volte Spolu.“

Brrr. Ten policista v plné zbroji a nad ním nápis ANO, ten zůstane dlouho nejen na fotce, ale i v mysli. Arogance moci je zjevná.

Jistě, bylo tu několik ústavních činitelů, i na dva prezidenty si vzpomínám. Ale takovou policejní ochranu, která je ze zákona, na tu nepamatuju.

Tak vypadala předvolební kampaň v Jičíně. Uznejte, je to milý člověk, ten Babiš, když se nechá fotit s prostým občanem. Budeme mít památku v albumu na delší dobu. My taky, občané tohoto státu. Než se napraví, co bylo pokaženo. Ne jen materiálně.

Ne, nerozhodl jeden mítink. Ale jičínské výsledky a jejich příčinu si možná zodpovědní občané rozeberou. Jsem rád, že další budoucnost naší vlasti neovlivní občanský postoj, jaký ukázaly výsledky voleb v mém městě.

Bohumír Procházka (proChor)