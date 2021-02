V Lužanech u Jičína je hned několik příznivců a chovatelů koní, kteří se této vášni intenzivně věnují. Jednou z nich je i Lenka Dokoupilová, která se sem přestěhovala s rodinou z moravského kraje před třemi lety.

V současné době se stará na pronajatém Dolním statku na Zámečku o šest ustájených koní, které vyžadují pravidelnou péči. Lenka chodí ještě do zaměstnání, protože všechno stojí mnoho financí, které musí do chovu pravidelně investovat. Jedná se o každodenní časově i fyzicky velmi náročnou práci spojenou s jejich krmením, ošetřováním, voděním koní do výběhů, údržbou boxů, kde pro ni neexistuje nějaká dovolená v zahraničí každý rok, výlety a podobné věci. Všechen její volný čas i nemalé finanční prostředky jsou investovány právě do koní, které ale má moc ráda. Její životní touha a odhodlání věnovat se koním je tak veliká, že i přes to, že musí překonávat různé překážky a problémy spojené s chovem, se dokáže se vším vypořádat a koně by nikdy neopustila. Na tomto statku mají s dcerou Terezou jednoho vlastního „hnědáka“ jménem Quin, kterého zakoupili ve Slavkově u Brna v jeho pěti letech. Tento nádherný slovenský teplokrevník je z matky Sejna po otci Quirado, narodil se 8. dubna 2012 a byl pořízený hlavně pro dceru, která se věnuje se svými kamarádkami rekreačnímu ježdění. V loňském roce zde společně uspořádali několik úspěšných veřejných akcí, které se lidem v Lužanech moc líbily a které chtějí letos zopakovat.