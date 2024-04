Vážení příznivci a přátelé divadelní zábavy. Náš divadelní soubor si vás opět dovoluje pozvat na další reprízu úspěšné komedie Vinnetou. Vůbec poprvé se vypravíme do Kulturního domu v Levínské Olešnici, kde vystoupíme v sobotu 20. dubna 2024 od 19 hodin.

Scéna z představení Vinnetou v podání DS Tyl Slaná. | Foto: Radek Šmíd

Doufáme, že si toto podařené představení zhlédnou nejen diváci z Levínské Olešnice, ale také diváci a příznivci z Nové Paky a blízkého okolí, kteří si nechtějí nechat ujít příležitost opravdu dobře se pobavit. Využijte volný sobotní večer a pozvěte také své známé a přátele. Budeme rádi, když se nás rozhodnete podpořit a přijdete se podívat na příběh indiánského náčelníka a úředníka Památkového úřadu Středočeského kraje, kterého se snaží uplatit lobbista kvůli stavbě dálnice…

Nadsázka a humor při zachování odkazu knižní předlohy budiž pozvánkou pro všechny příznivce romantiky divokého západu i dobré zábavy. Komedie na motivy románů Karla Maye a filmů Haralda Reinla. Ale víc už neprozradíme! Přijďte se sami podívat a opravdu výborně se pobavit a zasmát!

Představení se uskuteční v rámci 15. ročníku divadelního festivalu "S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP" a my doufáme, že i do Levínské Olešnice se dorazí pobavit co nejvíce místních i přespolních diváků, jak je u našeho představení dobrým zvykem. Moc se na vás těšíme my i pořadatel, kterým je MKS Nová Paka.

Radek Šmíd