Až tři scénáře musely být vytvořeny, aby se mohlo třetí sobotu v dubnu konat tradiční představení Asociace pro postižené. Někteří pořadatelé vzdávají hned po prvním pokusu. A vysvětlí, že doba je zlá. Je. Ale v Jičíně máme partu úžasných lidí a jejich přátel, kteří to navzdory všem protivenstvím nevzdávají.

Devatenáctá benefice Apropa se povedla. | Foto: zdroj YouTube

Je skvělé udělat jednou za rok představení, poděkovat sponzorům a hlavně drobným dárcům, kteří dávají ze svého, a připsat si nezanedbatelnou částku do rozpočtu. Protože na některé aktivity, jako třeba různá putování nelze získat grant. To ale není hlavní. Nejskvělejší na tom je, že se Apropo pochlubí tím, jak celý rok žije. Co podniká, že je běžnou součástí občanského života. Že se i se svými vozíky vypraví do hradeckého divadla Drak, aby poznali, jak se divadlo dělá. Že klienti, zaměstnanci, za pomocí přátel, nastudují skvělé představení, letos filmové, ke kterému si vytvoří kostýmy. Že ho pak zakončí reprezentačním gala v parádním oblečení, ve kterém dostane nakonec slovo, představí se, každý, včetně posledních statistů.