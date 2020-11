Vzpomeňme třeba na sametovou revoluci a na studenty gymnázia, kteří společně s kamenickou školou vyšli jako jedni z prvních do ulic, aby protestovali proti zásahu na Národní třídě.

Historie Gymnázia v Hořicích je bohatá a zajímavá, ale nebyla vždy lehká. Vlastně nikdy. Prakticky od samého počátku své existence v roce 1945 se gymnázium muselo potýkat s různými nástrahami. Ať již v podobě změn ve státním systému nebo třeba s nástrahami současné „optimalizace“ školství. Doba to tedy byla nelehká. Jsme proto velmi hrdí na to, že naši absolventi nacházejí široké uplatnění a z některých se dokonce vyprofilovali významní vědci, lékaři, pedagogové či sportovci.

V této náročné době nemáme mnoho možností, jak na toto významné jubileum upozornit a jak ho důstojně s absolventy, pedagogy a veřejností oslavit. Proto jsme se rozhodli pro formu zábavně vzdělávací. Ve spolupráci učitelů gymnázia jsme natočili video, ve kterém se PhDr. Jan Tomíček ohlíží do historie nejen naší školy, ale i do historie školství na Hořicku.Na základě školních análů a dokumentace jsme také vytvořili další díl populární soutěže HUS(a) aneb Víš, co víš? Připravili jsme i několik vzpomínek na školu od našich bývalých studentů a pedagogů.

Marek Palouš