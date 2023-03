19. 3. v 15.00 - Komentovaná prohlídka výstavy Cesta je trnitá – výstavou vás provede historička umění Anna Crhová.

25. 3. v 15.00 - Setkání s umělkyní Anežkou Hoškovou – vyzkoušejte si techniku akvarelové malby a prodiskutujte výstavu přímo s jednou z jejích autorek.

Přijímáme už také přihlášky na letní příměstský tábor, který se letos bude věnovat tématu "Jak se dělá galerie?" - účastníci*e se prostřednictvím her a vlastního tvoření podrobně seznámí s tím, jak funguje galerie, navíc si pak sami vytvoří různými technikami díla pro výstavu, výstavu si nainstalují a nakonec zahájí při slavnostní vernisáži pro veřejnost. Tábor pro milovníky umění mezi 10 a 15 lety bude probíhat od pondělí do pátku od 10. do 14. července. Detaily najdete na www.muzeum.horice.org.

Připomínáme také, že prosíme o pomoc s přípravami letní výstavy Objekt v objektivu. Prohledejte rodinná fotoalba, zda v nich nenajdete fotografie z vycházek do sochařských parků, z návštěv Galerie plastik nebo třeba z dovolených v zahraničí, zachycující sochy. Mohou být digitální i analogové a pocházet z libovolné doby i místa. Fotografie můžete v digitální podobě posílat na jaks@muzeum.horice.org nebo je fyzicky přinést v otvírací době na recepci muzea. Děkujeme!

Anna Crhová, Městské muzeum a galerie Hořice