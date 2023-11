Vážení hudební nadšenci, každoroční festival Hořice JazzNights aneb Jazzobití pod horami se blíží a já bych Vás rád seznámil s programem letošního, již 28.ročníku tohoto festivalu.

Hořice JazzNights | Foto: Archiv

I letos jsme se snažili pozvat do Hořic to nejlepší, co se v místních (a koneckonců i okolních) vodách dá ulovit.

Už středeční zahajovací koncert přinese velký hudební zážitek, o který se postará se svým triem člen legendární polské jazz-rockové skupiny SBB Apostolis Anthimos. Uznávaný polský kytarista s řeckými kořeny patří k tomu nejlepšímu, co v této hudební kategorii polská hudební scéna nabízí. O zahájení pátečního večera se postará skupina Green Dolphin Jazz z Hradce Králové, hrající jazzové standardy, blues a latinu. Svojí hudbou nás budou provázet celý večer v přestávkách mezi ostatními účinkujícími.

Jako první na hlavním pódiu vystoupí Prime Time Voice, vokální kapela s neotřelým repertoárem, propracovanými vokálními party v originálních aranžmá, působivými jazzovými sóly a příjemným akustickým zvukem. Formaci tvoří dámské vokální trio s širokým pěveckým záběrem a bohatým uměleckým curriculem ve spojení s instrumentálním sdružením o 3-4 členném počtu hráčů - vynikajících jazzmanů.

Následovat bude vystoupení hořického rodáka, absolventa hudební školy Berklee College of Music v Bostonu, baskytaristy a kontrabasisty Zdeňka Kánského, který vystoupí se svým kvartetem World Jazz Project. Členkou tohoto uskupení je i jeho manželka, Christie Kánská, zpěvačka a hráčka na klavír. Finále pátečního večera určitě potěší fanoušky velkých jazzových big bandů, a to vůbec jednoho z nejlepších, který u nás kdy hrál.

Zdroj: Archiv

V Hořicích se představí nejstarší big band v Evropě, založený v roce 1939 legendárním dirigentem, dodnes nesoucím jeho jméno - Orchestr Karla Vlacha. Čeká nás velká swingová nadílka a všechny místní jistě potěší, že v současné době je dirigentem orchestru hořický rodák Dalibor Kapras, a to již od roku 2004. Tím bude páteční hlavní program vyčerpán, ale v restauraci Koruna na vás bude ještě čekat báječná after party se skupinou Green Dolphine Jazz.

Sobotní večer zahájí přeloučská kapela Gamba Blues Band, založená v roce 1997, která nás svým blues bude provázet celý večer. Jako první se na hlavním podiu objeví zpěvačka, která si říká Divá Baara. Koncerty Divé Baary a její kapely jsou postavené jako vizuální show laděná do tónů kabaretu a swingové tančírny. Následovat bude trio jazzrockových matadorů Kratochvíl, Ackerman & Zangi, doplněné ještě o Zangiho juniora. Kratochvíl byl první muzikant, který přivedl v sedmdesátých letech jazzrock za železnou oponu a v podstatě kráčí touto cestou po celou svou hudební kariéru. Jedinečný zvuk tria kombinuje prvky jejich tří domovských národů (Česká republika, USA, Írán) se surovou energií jazzové improvizace a úžasnou sehraností.

O poslední vystoupení letošního JazzNightu se postará skupina The Insta Mentals z rakouského Lince, která se svým syrovým blues bude tou pravou tečkou za letošním festivalem. Jistě k tomu přispěje i zajímavé obsazení kapely s foukací harmonikou, dvěma kytarami a bicími nástroji. A samozřejmě nesmím zapomenout ani na sobotní after party, na které zahraje stejně jako v pátek skupina Green Dolphin Jazz.

Takový tedy bude program 28.ročníku jazzového festivalu Hořice JazzNights 2023, který se uskuteční ve dnech 1. - 4.11.2023 v sále Domu kultury Koruna. Všichni jste srdečně zváni. Vstupenky si lze objednávat již nyní na tel.čísle 493 622 727 po - čt 13.00 – 16.00 h., prodej bude zahájen 2.října v pokladně DK Koruna.

Za Dům kultury Koruna - Tibor Gál