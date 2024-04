Platí převážně pro jičínské seniory, jejich přátele, příznivce a hosty z Českého ráje a blízkého okolí.

Villa Libosad | Foto: Archiv

Berte to jako milou pozvánku na pravidelná odpolední posezení při hudbě, tanci a zpěvu v restauraci Villa Libosad, na konci Lipové aleje, a to každých 14 dní, počínaje středou 10. dubna vždy od 15.00 do 19.00, možná je i prodloužená, čas nehraje roli.

Za příznivého počasí možný i venkovní parket. Vstupné nepatrné /60,-Kč na osobu/ a rozhodně si odnesete radost a pohodu, navíc Restaurant Villa Libosad je navíc lehce přístupný /bezbariérový/ a snadno dopravně dosažitelný - pěšky, kolmo, koňmo, vozem /parkoviště volné/, vlakem a autobusem /každou hodinu tam i zpět/.

K tanci a poslechu hraje Slávek Kraus z Vysokého Veselí. Na shledanou se těší pořadatelé.

Slávina Burešová