Páteční večer 4. listopadu zahájí už v 18 hodin skupina Green Dolphin Jazz, kapela z Hradce Králové hrající jazzové standardy, blues a latinu, která bude posluchače provázet celým večerem. Program na hlavním pódiu poté zahájí Eva Emingerová se svým triem. Skvělá zpěvačka s příjemným hlasem a jazzovým feelingem. Po stylové stránce je její záběr mimořádně široký, od jazzu 20. a 30. let sahá přes dixieland a swing až k interpretaci moderních kompozic. Následovat jí bude quartet Ondřeje Štveráčka. Výtečný saxofonista, který jde ve stopách Johna Coltranea, a zároveň velmi osobitý hudebník, který se nebojí divoké improvizace i jazzových standardů. Ondřej je členem legendárního Radio Big Bandu Gustava Broma. Posledním vystupujícím pátečního večera bude big band Prima Jazz Band. Parta muzikantů a zároveň hudebních nadšenců v třináctihlavé formaci swingující jako o život, jejíž repertoár se opírá o tvorbu swingových velikánů, jako byli Duke Ellington nebo Count Basie. A komu se ještě nebude chtít domů, může se přesunout na afterparty do restaurace Koruna, kde bude ještě chvíli hrát Green Dolphin Jazz.

Sobotní program 5. listopadu zahájí tak jako v pátek již v 18 hodin trio Tomáše Homuty, které nás bude provázet celým sobotním večerem. Skvělý muzikant, fenomenální pianista a zpěvák Tomáš Homuta je už roky nejen hvězdou bluesové scény, ale rovněž duší hudebního dění na Mělníku. Prvním vystupujícím souborem hlavního programu bude legenda české jazzrockové scény, skupina Impuls se skvělým kytaristou Zdeňkem Fišerem, která už od poloviny 70. let patří k tomu nejlepšímu, co v tomto žánru u nás vzniklo. Následovat bude česko-německé trio Simone Reifegerste, úžasná zpěvačka s obrovským rozsahem, rodačka z Berlína. Její unikátní hlas a prezentace jsou nezapomenutelné. Do Hořic přijede v jazz-bluesovém triu s v Německu usazeným českým saxofonistou Joe Kučerou a talentovaným pianistou Vladimírem Strnadem. A posledním vystupujícím bude skupina Charlie Slavík Revue. Charlie Slavík je ve hře na foukací harmoniku evropský přeborník a blues má jednoduše v krvi. Se svou partou sjíždí světové štace, a kam přijde, tam udiví a nechá diváky s otevřenou pusou zírat na velkou bluesovou show.

A tím v podstatě letošní jazzový festival skončí … vlastně ne, protože pokud se vám nebude chtít ještě spát, tak i v sobotu bude v restauraci Koruna afterparty s triem Tomáše Homuty. A to bude již definitivní konec. Tak neváhejte a přijďte i letos na náš jazzový festival. Srdečně zveme!

Tibor Gál