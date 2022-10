Před sedmdesáti lety, 21. září 1952, byl v Jičíně na počátku lipové aleje slavnostně odhalen pomník se sochou generalissima Josifa Vissaríonoviče Stalina. Důvody k připomínce tohoto jubilea naštěstí už dávno pominuly a město samo na tuto událost zapomnělo, vždyť socha i pomník tam už dávno nestojí. Současně se ale zapomnělo na to, kdy vlastně byla socha odstraněna a co se s ní stalo. Panovaly o tom různé dohady, které se podařilo vyjasnit teprve nedávno a tím celou neslavnou historii tohoto pomníku uzavřít.

Zrod pomníku

O postavení pomníku rozhodli jičínští komunističtí i městští funkcionáři na samém počátku padesátých let. Jako výraz úcty k vrchnímu veliteli sovětských vojsk, která osvobodila převážnou část ČSR od německé okupace, Jičín nevyjímaje. V roce 1952 byl pomník postaven a 21. září téhož roku v rámci bohatých oslav 650. výročí založení města slavnostně odhalen. Tehdy jistě nikdo netušil, že generalissimus za necelého půl roku, 5. března 1953, zemře a zejména že o tři roky později se svět dozví, že šlo o jednu z nejkontroverznějších osob nejen sovětské, ale i světové historie dvacátého století.

O zřízení pomníku i jeho odhalení se zachovalo dostatečné množství informací i pár fotografií. Sestával z nízkého dlážděného obdélného pódia, na jehož zadních rozích byly kontejnery pro květinovou výzdobu a uprostřed, na komolém kvádrovém podstavci s pěticípou hvězdou a srpem a kladivem v čele, 4 m vysoká stojící Stalinova socha. Ve vojenském plášti a brigadýrce, s levou nohou mírně vykročenou, pravou rukou zasunutou do klopy pláště, levou rukou mírně vzadu s rolí papírů (podle vtipálků toaletního). Podle zvětšeného modelu sovětského sochaře Nikolaje Tomského ji z boháňského pískovce zhotovili žáci Střední průmyslové školy sochařsko-kamenické v Hořicích.

Zánik pomníku

Na rozdíl od dostatku informací o vzniku sochy se o jejich dalších osudech a zejména o jejím konci nic nezachovalo, jen všelijak dohadovalo. Teprve nedávno se podařilo vypátrat, jak to s koncem sochy vlastně tenkrát bylo.

Začalo to na legendárním XXII. sjezdu KSSS, konaném 14. - 26. února 1956. Tehdy Nikita Chruščov odhalil a odsoudil Stalinovy diktátorské praktiky a vytváření kultu jeho osoby. Následovala destalinizace, která ale u nás dozrála až po pěti letech. To když na listopadovém plénu ÚV KSČ ve dnech 15. - 17. listopadu 1961 bylo politickému byru mj. uloženo „Odstranit pomník J. V. Stalina v Praze…“ a „Ve stejném smyslu učiní opatření i krajské a okresní výbory v místech, kde byly postaveny pomníky J. V. Stalina“. A je nepochybné, že tomu museli vyhovět i sice hodně rozčarovaní, ale přesto disciplinovaní jičínští soudruzi. Volili přitom jen nezbytné řešení, když z pomníku nechali odstranit pouze Stalinovu sochu a na uvolněný podstavec později umístit plechovou kombinací srpu a kladiva s pěticípou hvězdou (jičíňáky přezývanou na „nářadí“).

Kdy došlo k odstranění samotné sochy se časem zapomnělo, ale muselo to být nepochybně ještě před XII. sjezdem KSČ, konaným ve dnech 4. - 8. prosince 1962. V té době už byl odstraněn i monumentální Stalinův pomník v Praze a i jičínští museli mít „splněno“.

Vědělo se, že z původního pomníku se zachoval jen kvádrový podstavec zpod Stalinovy sochy, který byl v roce 1992 kameníkem Vladimírem Švecem z Valdic přepracován na památník obětem I. a II. světové války a 7. května téhož roku odhalen před obřadní síní u jičínského hřbitova. Zde – s novou kamennou deskou z roku 2014 – stojí dodnes. Co se ale stalo se samotnou sochou se stále nevědělo.

Pověst o konci sochy v lomnickém rybníku

Dne 19. dubna 2018 otiskl Jičínský deník, a souběžně i dubnové Lomnické noviny, články ředitele muzea v Lomnici n. Popelkou Mgr. Drahoňovského s dosud neznámou a překvapivou informací, že Stalinova socha byla tajně odvezena do Lomnice n. Popelkou a zde vhozena do tehdy zasypávaného Zámeckého (Pivovarského) rybníka. Autor vycházel ze vzpomínky pana Karla Hanuše (1943) ze Stružince, který se tehdy učil v ZPA v Jičíně nástrojářem a při jednom večerním návratu z prodloužené směny do Lomnice autem byl spolu s dalšími třemi spolujezdci svědkem dané události. Stejnou informaci převzal do své nedávno vydané knihy Jičín, brána do Českého ráje i jičínský historik PhDr. Jindřich Francek.

Byla natolik zajímavá, že jsem se ji rozhodl důkladně ověřit. Proto jsem s pomocí Mgr. Drahoňovského i starosty Stružince navázal styk s dosud žijícím jmenovaným svědkem oné události a jeho svědectví s ním znovu probral. Přitom jsem se ale dozvěděl, že událost se odehrála už za tmy, že shozený dotyčný asi 4 m dlouhý objekt byl zabalen a že by to mohla být Stalinova socha z Jičína se tehdejší svědci pouze domnívali. A hlavně, že se to mělo stát někdy na přelomu let 1960-61, což v té době – jak vyplývá z výše uvedeného - bylo těžko možné. Co tedy bylo tehdy do lomnického rybníka vlastně vhozeno se spolehlivě neví, to je úkol pro budoucí generace archeologů.

A jak to vlastně bylo

Stejně jako mí předchůdci jsem se snažil najít pravdu ve Státním okresním archivu v Jičíně, nejdříve v městské kronice, v které se však o konci pomníku nenachází sebemenší zmínka. Proto jsem oslovil řadu jičínských známých a získal od nich pár dílčích informací. Z nich nejdůvěryhodnější byla od jičínského místostarosty Ing. Jana Jiřičky, který si vzpomněl, že ještě někdy v letech 1967-69 spolu se dvěma spolužáky viděl značně zaprášenou Stalinovu sochu ležet v arkádovém nádvoří jičínského zámku. A také, že mu bývalý a dnes už nežijící ředitel sochařsko-kamenické školy v Hořicích Ing. Pažout jednou říkal, že socha byla ve školním provozu rozřezána. Souběžně a nezávisle na tom mi spolužák z gymnázia Ing. Přemysl Ptáčník, který na dané škole několik let jako pedagog působil, poskytl kontakt na pana Jana Müllera (1937) z Hořic, někdejšího vedoucího zmiňovaného školního poloprovozu. A ten mi potvrdil, že socha byla skutečně a dokonce pod jeho vedením rozřezána na dlažební desky, použité pak pro obnovu památek. Bohužel si už nepamatoval, kdy se tak stalo a nepodařilo se to dohledat ani v písemnostech školy ve Státním okresním archivu v Jičíně. Výjimkou je stručný zápis v její hlavní knize k 31. prosinci 1962 s textem „Socha Stalin Jičín“ (a pod ním „Socha Stalin Nová Paka“) s nabývací cenou 450 (300 Kč), dokládající, že obě sochy získala škola zpět.

Stále ale scházel doklad, kdy bylo o odstranění sochy rozhodnuto. Ten se podařilo nalézt až nedávno v archivu předsednictva OV KSČ v Jičíně. To na svém 19. zasedání 4. září 1962 rozhodlo o odstranění Stalinova pomníku nejen v Jičíně, ale i podobného bratrského v Nové Pace. Kdy konkrétně k tomu došlo se nepodařilo vypátrat, ale muselo to být někdy mezi polovinou října a koncem listopadu 1962, ještě před prosincovým XII. sjezdem KSČ. Možná už před tehdy tradičním Měsícem československo-sovětského přátelství, který začínal vždy 7. listopadu a končil 12. prosince.

I tak se celá krátká a neslavná historie jičínského pomníku se Stalinovou sochou dá shrnout do jediné věty: Pomník byl postaven v roce 1952 a odhalen 21. září 1952, Stalinova socha byla z něho odstraněna po deseti letech na podzim 1962, pak ležela na nádvoří jičínského zámku a nakonec byla v SPŠ v Hořicích rozřezána na dlažební desky. Nebyla tedy utopena v žádném lomnickém či jiném rybníku, ale využita pro dlažbu historických památek, po kterých se většinou ještě dnes procházejí jejich nic netušící návštěvníci.

Tím se podařilo uzavřít jednu sice nechvalnou, ale i tak faktickou epizodu jičínské historie.

Ing. Václav Rybařík