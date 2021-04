Vstupte do politiky! Říkají nám, když se nám něco nelíbí. Tam si své názory prosadíte.

Bohumír Procházka (proChor) na kanálu YouTube. | Foto: archiv Deníku

Nedejbože. Nemůžu. Neumím koblihy, abych je před volbami nabízel, aby mě zvolili. Nemám tu moc, abych zvedl důchody a chlapi pak na Veselce řekli, toho budu volit, ten nám přidal. Nemám svého Pasáčka, aby za mě mluvil, nemám svého Prchala, aby mi říkal, co mám říkat, ani žádného piáristu, který mi poradí, ať si vezmu červenou mikinu, že to alespoň zabere, když promluvím a nic neřeknu. Co chci, řeknu a napíšu si sám. A podepíšu se.