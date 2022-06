Co je Sportovní den mládeže s TAJV? V současnosti je tato sportovní soutěž "Sportovní den mládeže s TAJV" největším národním projektem pro děti a mládež ve vybraných městech a obcích na sportovištích základních škol v České republice. Tento komplexní národní projekt zahrnuje semifinálové sportovní turnaje TAJV v daném místě s profesionálním trenérem a pedagogem. Každý účastník projektu si vyzkouší nabízené sportovní aktivity a soutěží o hodnotné ceny ze semifinálového turnaje TAJV. Během roku 2022 se koná celkem 250 semifinálových kol a nejlepší účastníci postoupí do Národní finále v Poděbradech, které proběhne začátkem prosince.

Jaké sporty zahrnuje?

Na každém sportovním semifinálovém turnaji si účastníci zahrají fotbal, florbal, házenou, frisbee a tenis. Vždy se nejdříve soutěží skupinově, kdy poté nejúspěšnější tým postupuje do domácího finálové rozstřelu o postup. Zde je úkolem všech členů vítězného týmů získat v penaltovém klání co nejvíce bodů a nejlepší 3 hráči si zajistí vstupenku na Národní finále.

Co je smyslem projektu?

Bezpochyby navrátit naše děti zpět na vybodovaná krásná sportoviště a ukázat mládeži, že lze hřiště zábavně a především aktivně využívat. Udivuje mě, jak se český mládežnický sport v amatérské úrovni naprosto vytratil z mapy. Mimo organizované tréninky a zápasy už člověk nepotká dítě s míčem na žádném hřišti. A bohužel i tady začíná být velký problém pro velkou část sportovních klubů v České republice. Proto přišel projekt Sportovní den mládeže s TAJV a děti motivuje mimo tělesnou výchovu zpět do pohybu.

Zdroj: Archiv respondenta Pro koho je určen?

Velká část soutěže TAJV se koná vždy ve spolupráci s místními základními školami, kdy se spojím s řediteli škol a naplánujeme společný termín jejich semifinálového kola. V některých městech školy navzájem propojuji a cílíme tak na žáky všech místních základních škol. Občas jsem pozván na městské sportovní festivaly, kdy právě v rámci těchto akcí organizuji akci TAJV pro místní děti a mládež.

Kolik akcí máte za sebou? Kolik vás jich čeká?

V letošním sportovním ročníku TAJV, který započal 4. dubna na domácí půdě v Poděbradech, máme již za sebou přes 80 semifinálových kol v regionu a okolí. Do konce listopadu tak ještě připravíme opravdu mnoho akcí, aby se poté ti největší sportovní nadšenci utkali v Poděbradech na začátku prosince o putovní pohár TAJV pro svou školu, město a kraj. V druhé polovině roce se přesunu především do vzdálenějších krajů, např. zavítám již 2. rokem do Aše, do Vyššího Brodu, Varnsdorfu, nebo až do Orlové. Mám velkou radost, že po úspěšném loňském roce se města a školy dopředu ozývají, zda mám opět v plánu navštívit jejich domácí půdu a nominovat na finálový šampionát jejich děti. Ozývají se hejtmani krajů, sponzoři, nebo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v čele s ministrem školství, Mgr. Gazdíkem.

Co pro vás znamená sport a jak je důležitý pro mládež?

Sport a pohyb je moje hnací krev v žilách. Neumím si bez toho ani představit život. Byl jsem odmala veden k pravidelné tenisové činnosti, tréninkům, zápasům, fyzické připravenosti a především k pohybové všestrannosti. Je nutné, aby se každý jedinec od brzkého věku uměl orientovat jak na suchu a ve vodě, tak ve vzduchu i na zemi. Mimo tyto zmíněné aspekty dává sport dětem volnost v samotné realizaci, socializaci a vytvoření si vlastních životních cílů. I když z dítěte nebude nový profesionální sportovec Berdych, Špotáková, nebo Jágr, budou mít navždy vzpomínky z této sportovní oblasti. Jednou budou svým dětem vyprávět o zážitcích, ukazovat diplomy a medaile a především budou opět své děti vést k pohybu a milovanému sportu.

Jaký je váš nejoblíbenější sport?

Je to tenis, je to antuka, jsou to pořádně špinavé ponožky a je to fenomenální tenista Rafael Nadal. Když vyhrál ve svých 18 letech svůj první grandslamový Roland Garros a mně bylo pouhých 11 let, začal jsem k němu vzhlížet za jeho postoj a přístup k tomuto sportu. Sám jsem tenis do 11 let hrál pouze na amatérské úrovni a poté rozjel závodní kariéru, která skončila v 18 letech. Upřednostnil jsem před závodním tenisem vysokoškolské studium, tenisové zahraniční stáže vytvoření vlastní tenisové akademie TAJV v regionu. A podívejte se na něj nyní. Rafovi je 36 let, Roland Garros vyhrál v červnu již počtrnácté a stal se žijící legendou tohoto sportu. Nejspíše jsem si vybral správně. Měl jsem jako mladík několik sportovních a kariérních cílů - vystudovat VŠ, zatrénovat si s Rafaelem Nadalem, najít životní partnerku a vytvořit největší sportovní soutěž pro děti v Česku. Díky vzorům, podpoře a především tvrdé dřině se vše povedlo. A toto poselství teď předávám dalším dětem! (úsměv)

Autor: Martin Košťál