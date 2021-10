Ve druhém zářijovém týdnu letošního roku se konala oslava odkládaného jubilea festivalu Jičín - město pohádky. Z původně proponovaného podtitulu „Voda voděnka“ se tak stal delší slogan „Oslava narozenin aneb Čas plyne jako voda“.

Jičín - město pohádky. Pohádkový vlak je jednou z festivalových ikon. | Foto: Slávek Veselý

Byl to festival příjemný a obešel se bez dryáčnicích napodobenin food-festivalu a řevu hudeb na náměstí, které bylo uvolněné a hodno obdivu celistvosti dávné architektury.Většina aktivit se přesunula do prostorného parku, kde si pohodové atmosféry užívaly všechny generace- přesně tak jak zakladatelé před více než třemi desítkami let chtěli.A co chtěli? Zkusíme se vrátit v čase: