Pohádka o živé vodě z Bačalek

Na jednom z malebných kopečků blízko Českého ráje leží malé království. Lidé tam žijí poklidně a spokojeně, neboť zemi spravuje vlídná a moudrá královna se svojí družinou. Ale jak to tak v pohádkách bývá, netrvá dlouho a na zemi i na lidská srdce padne stín a o znovunavrácení radosti a štěstí je třeba bojovat! Tak by mohlo jistě začít pohádkové vyprávění, ale protože v pohádce nejsme, místo království tu stojí úhledná obec Bačalky – Lično a namísto královny a její družiny obec svědomitě spravuje paní starostka s pomocí členů zastupitelstva. Jen příběh by mohl mít dál pohádkové rysy…

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Burda