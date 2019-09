Pro Petra Soukupa závodícího za TJ Nová Paka byl tento duatlon vlastně rozhodující pro letošní celkové umístění v Českém poháru. Při neúčasti některých favoritů mu stačilo dokončit tento duatlon do čtvrtého místa a tak získat titul. V roce 2017 si již vítězství z Příbrami přivezl.

V prvém běhu běželi triatlonisté po dvou okruzích ve tvaru osmičky a s různými povrchy tvořenými převážně šotolinou a asfaltem Soukup se hned od startu držel v popředí za domácím Honzou Šnebergerem, kterého po jednom kilometru vystřídal na špici, poněkud zvýšil tempo a tím had běžců začal natahovat. Špici obsadili čtyři nejlepší běžci Soukup, Šneberg, Schoval Hradil. Ve druhém okruhu se nic nezměnilo a vedoucí kvarteto na ostatní pronásledovatele navýšilo svůj náskok, ze kterého nakonec vyšlo luxusní vedení o pětačtyřicet sekund. Standardně se v prvém depu nejlépe dařilo Petrovi, který nasedl na kolo jako první.

Na kole čekalo závodníky šest okruhů po deseti kilometrech a s nájezdem 5; km na okruh a 5 km zpět do druhého. Těsně za vedoucím Soukupem šlapal Schoval. Na pátém kilometru je dostihla dvojice Hradil se Šneberkem, který se během dalších kilometrů staral o tempo, když si chtěl udělat co největší náskok na Petra Soukupa s vědomím jeho převahy v závěrečném běhu. Za ním až do konce cyklistiky spolupracovali v rámci draftingových pravidel Cmunt, Václav a Michal Holubové, Soukup a Hradil

Do druhého depa přijel Petr Soukup na 4. místě se ztrátou okolo 25 sekund na Šneberga. Ve druhém běhu se Petr ihned dal do stíhání třech běžců před nim. Nejprve po uběhnutí jeden a půl kilometru dostihl druhého a třetího v pořadí. Vedoucího závodníka Jana Šneberga předběhl za minutu a půl a dostal se tak do čela závodu. Strojovým tempem zvyšoval v každém okruhu svůj náskok o půl minuty. V polovině závodu si již mohl dovolit zvolnit a závěrečné tři okruhy si užívat. Do cíle si tak, za necelé tři hodiny, doběhl pro svůj první letošní titul Mistra České republiky a rovněž si zajistil již třetí celkové vítězství v Českém poháru. Jako druhý doběhl Jan Šneberger, bronz si pověsil na krk Pavel Hradil. Nepopulární brambora zůstala Petru Cmuntovi.

V Českém poháru za Petrem Soukupem skončil na druhém místě Petr Vabroušek, 3. Petr Cmunt, 4. Michal Holub, 5. Vojtěch Rakušan.

Míla Pour