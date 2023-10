Celorepubliková kampaň Týdny pro duševní zdraví míří i do Jičína. Přijďte na besedu, workshop nebo koncert. Všechny tři akce pořádá organizace Péče o duševní zdraví, která v Jičíně od roku 2009 poskytuje podporu osobám s duševním onemocněním.

Fotografie z loňského ročníku Týdny pro duševní zdraví 2022. | Foto: archiv Péče o duševní zdraví

Vezmi depresi na kafe. Beseda se Štěpánkou Živčákovou 10. 10. 2023, od 17:00, Středisko Péče o duševní zdraví Jičín, 17. listopadu 861

Co se honí hlavou člověku, který se to rozhodl tady zabalit? Jak se vyrovnat s tím, že jsme nemocní a život nejde podle našeho plánu? Jak můžu pomoci svému blízkému, když bojuje s depresí? Vyprávění jedné holky, která si tím prošla a od té doby sdílí nejen svůj příběh, ale cesty, které jí pomáhají, aby deprese stála už jen vedle.

Muzikoterapeutický workshop s Honzou Chromečkem. 13. 10. 2023, od 10:00 a od 16:00, Středisko Péče o duševní zdraví Jičín, 17. listopadu 861

Přijďte na muzikoterapeutický workshop s Honzou Chromečkem, který dokáže naladit nejeden nástroj, ale především rozeznít účastníky, kteří by si na to normálně nejspíš ani netroufli.

Koncert Ahoj Hanoi! 13. 10. 2023, od 20:00, Restaurace Hanoi, 17. listopadu 758, Jičín

Že hudba léčí duši je nad slunce jasné. Dorazte na koncert kapely Bunny Munro and The Avril Lavigne Lovers: "kdo netančí, jako by nebyl“. „Je důležité si uvědomit, že když do života vstoupí duševní onemocnění, není to konec. Přijďte se dozvědět více. Těšíme se,“ zve na akce Veronika Stříbrná, vedoucí Střediska Péče o duševní zdraví Jičín.

Organizace Péče o duševní zdraví Jičín