Po příjezdu a vzájemném přivítání účastníků se všichni seznámili s pravidly soustředění, které následně stvrdili svým podpisem.

V odpolední prezentaci byli pak účastníci seznámeni se stručnou historií 74. pěšího pluku a s významem slova Reenactment.

Po večeři probíhal výcvik jednotlivce, kde se účastníci učili základní povely prováděné z místa. Následovalo rozřazení do čet a určení velitelů čet - což je věc, kterou budeme v dalších dnech potřebovat. Na závěr dne jsme se vypravili na vyhlídku Křižkovského, odkud jsme si prohlíželi část Jičínského bojiště.

Pondělí

V pondělí 12.8. nám začal výcvik se zbraněmi. Obě naše čety se učily základní povely se zbraní.

Společně jsme se pak vyzkoušeli základy pohybu v četě, učili se zatáčet a postupovat šikmo vpřed a dokonce i základní obranu proti jezdectvu.

Zároveň probíhala výroba plátýnek proti slunci, které rakouská pěchota nosila v horkém počasí. Probíhala také výroba obvazového materiálu, kterého není nikdy dost! Tyto obvazy jsme ale nabarvili červenou barvou, aby na fotkách vypadaly autenticky.

Odpoledne došlo k menší změně programu. Pro vysoké teploty jsme se šli povídat do projekční místnosti, kde jsme si prohlédli prezentaci o Prusko-rakouské válce. Po povídání jsme pak vyrazili na vrchol Brada, kde se nachází kříž u soch svatého Petra a svatého Pavla na jejichž svátek došlo k bitvě u Jičína.

Po návratu z čtyř kilometrového výletu následovala večeře a povídání na přání. Vybráno bylo téma Humor a armáda.

Úterý

V úterý začal výcvikový den ukázkami různých druhů výzbroje a výstroje rakouské pěchoty. Děti se učily jak upevnit na tornu rýč, jak si připevnit buben na řemení. Trénovaly správné balení pláště na přehlídku, ukazovaly si rozdíl mezi úvazem pláště pruským a rakouským.

Na louce si vyzkoušely pochod čety mezi překážkami. Probíhal výcvik praporečníků, tesaře či signalistů. Zkoušeli jsme si i otvíraní a uzavírání čety. Po obědě následoval výlet do hlubokých lesů. Šli jsme přes Svinčici, kde v roce 1866 stála pruská děla. Dále jsme pokračovali přes Maršov a Pelíšek k Turistické chatě a na Prachov.

Večer bylo připraveno téma „Druhy výcviku“. Studovali jsme, jak se rozvíjí setnina. Což si zítra budeme moci vyzkoušet. Potom následovalo odborné téma „Co a kde nosila Rakouská armáda“. Ukazovali jsme si dobové spodní prádlo a co vše se nosilo v torně.

Na terase večer si nejstarší povídali o zbraních a jejich součástech. Pak bylo připraveno překvapení v podobě odborných knížek a originálního bajonetu. Protože na zbraních jsou důležitá čísla, kadeti zjistili, že je to bajonet 74. pěšího pluku I. praporu, který bojoval v Čechách. Tento bajonet pak účastníci srovnávali s dalšími bajonety, které se nacházely ve zbrojnici. Mladší kluci si zahráli fotbal a holky zkoušely dělat mega bubliny.

Středa

Ve středu byl pro účastníky soustředění připraven výcvik setniny. Zkoušeli jsme pohyb ve 4 četách, což byl vzhledem k počtu 7 střelců nelehký úkol. Přesto jsme to zvládli. Dále jsme trénovali jak se srazit do jedné řady, abychom prošli úzkou cestou a zase se rozvinuli do čety. Probíhal i výcvik v otevřeném pořádku, kde jsme se učili jak se ve formaci pohybovat a krýt.

Odpoledne jsme vyrazili za pomníky do Holína. Šli jsme zajímavou úzkou lesní cestou, která nás zavedla ke dvěma pomníčkům z války 1866, zrekonstruovanými před třemi lety.

Večerní program se nečekaně zásadně změnil! Byl totiž vyhlášen poplach a všichni se museli ustrojit do uniforem a vyrazit na pochod k potlačení loupeživých band v oblasti. Po příchodu k Rumcajsově jeskyni jsme zjistili, že zanechal živnosti a vrátil se k poctivému řemeslu. Protože jsme kvůli tomuto pochodu přišli o večeři, museli jsme si ji uvařit sami. Chutnala nám.

Čtvrtek

Ve čtvrtek nám program lehce zkomplikovalo počasí. Od rána vy datně pršelo a byli jsme tak nuceni program lehce upravit.

Dopoledne jsme šli do promítací místnosti. Sledovali jsme dva dokumenty České televize z pořadu Folklorika, týkající se roku 1866.

Protože venku bylo pořád zamračeno, zabývali jsme se ještě prezentací „Největší omyly prusko- rakouské války“. Po obědě jsme si vysvětlili správné chování při pietním aktu a provedení pietního aktu jsme si vyzkoušeli u pomníku. Na louce jsme si opakovali svíjení a rozvíjení formace, což se nám bude hodit na celodenním pochodu.

Po návratu jsme se učili čistit různé části výzbroje a výstroje, jako např . jablíčko na čaku, buben nebo šavle. Dokonce probíhala i sborka a rozborka pušek. Po večeři jsme si povídali o tom, jak se měnil náš koníček „historická rekonstrukce událostí roku 1866“ v průběhu let. Sledovali jsme i filmový dokument z roku 1996.

Pátek - Tažení 1866

V pátek nás čekal celodenní pochod. Ráno jsme se přepravili autobusem do Sobotky. Vystoupali jsme k zámečku Humprecht a v zámečku jsme stoupali po schodišti až na ochoz. Odtud byl krásný výhled na bojiště z roku 1866. Dívali jsme se na nedaleký hrad Kost, od kterého se vojáci v roce 1866 přesouvali pod Humprecht. Zde měli druhou obrannou linii a vyčkávali, než projdou poslední rakouské jednotky.

)Po návštěvě zámku jsme zamířili na místní hřbitov, kde jsou pohřbeni vojáci z války roku 1866. Na hřbitově jsme provedli pietní akt. Stručně jsme seznámili veřejnost s děním v této lokalitě a popsali uniformy účastníků pochodu. Po pietním aktu jsme se vydali na pochod přes Čálovice k Mladějovu. Cestou jsme měli povolenou střelbu. Probíhaly nejrůznější přepady, které naši vojáci museli řešit. V Mladějově byla připravena občerstvovací stanice. V tomto horku byla velmi příjemná. Z Mladějova nás pak čekalo další stoupání směrem k Prachovu. V lese nás čekal poslední úsek s povolenou střelbou. Pochodovali jsme i kolem hradu Pařez.

Celkem jsme absolvovali 12,7 km.

V Průběhu pochodu probíhala vědomostní hra zaměřená na rok 1866. V této hře vyhrál David, který vyhrál zbrusu novou knížku o lese Svíbu.

Sobota

V sobotu 17.8.2024 probíhal poslední den historického soustředění. Po pátečním tažení bylo za potřebí zkontrolovat výstroj, přišít scházející knoflíky.

Probíhalo hlavně čištění šavlí a bajonetů. Velmi zajímavé bylo rozebírání a čištění zbraní, ze kterých stříleli dospělí. Dozvěděli jsme se tak hodně o tom, jak se starat o různé druhy kovů.

Někteří si poprvé v životě přišívali knoflík :-).

Když jsme vše uklidili a důkladně si umyli ruce od oleje, věnovali jsme se prohlížení fotek z pátečního „Tažení 1866“ a porovnávali jsme, co bylo letos a co před 5. lety, když se tažení pořádalo poprvé.

Účastníci soustředění si pak balili věci a chystali se k domovu, přesto si někteří našli čas k hraní strategické hry Slavkov. Hra byla skutečně urputná a hrálo se doslova do posledních figurek.

Odjezdem posledních účastníků byl pátý ročník historického soustředění v Prachovských skalách ukončen.

MPČR