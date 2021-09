Dokončena zde byla přístavba, kde bude sídlit třída mateřské školy a sdílet ji bude se školní družinou. Budova je z poloviny osazena velkými okny, která umožňují vstup na zahradu přímo ze třídy. Veliká a na světlo bohatá třída zaujala děti i příchozí návštěvníky. V poměrně hojném počtu všech věkových kategorií, za doprovodného slova paní ředitelky Šabatové, byla projita celá škola. Pamětníci na několika místech nevěřili, že je to stejná škola, kam kdysi chodili i oni.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.