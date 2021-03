Zájezd do Krkonoš se uskutečnil 26.července 1969, jako odměna pro starší členy družstva, většinou již důchodce. Uskutečnil se uprostřed žní a mladší proto museli v té době pracovat na poli ve žních. My, jako mladí učitelé žijící v obci něco přes rok, jsme měli právě prázdniny, a tak nám byla nabídnuta účast na zájezd.

Náplň výletu sestavil a projednal tehdejší tajemník MNV, pan řídící Alois Koudelka, s účetním družstva Josefem Seidlem. Vyjeli jsme autobusem brzy ráno a už 9 hodin jsme vystoupili v Peci pod Sněžkou. Došli jsem k lanovce a po 10.hodině vyjeli na vrchol nejvyšší hory v Čechách, Sněžku. Pokochali se výhledy po okolí, nakoupili si pohledy v České boudě a postupně se sami vraceli lanovkou zpět.

Našlo se 5 odvážných, kteří se vydali dolů pěšky, cestou Obřím dolem. Šlo se nám moc dobře, protože počasí bylo ideální a my byli dole společně s posledními, kteří se vraceli z vrcholu lanovkou. To ale nebyl ještě konec našeho letního družstevního výletu. Odpoledne nás autobus převezl do Špindlerova Mlýna. Prošli jsme si celé horské středisko, a pak nás autobus vyvezl znovu na hřeben, místo s polskou hranicí a my si prohlédli hraniční přechod u Špindlerovy boudy. Okouzlil nás krásný výhled až ke Sněžce, kde jsme byli dopoledne a obdivovali jsme nádherný pohled do širokého kraje, na obou stranách hranice. Domů jsme se vraceli v dobré náladě, spokojení a s bohatými dojmy. Do Mlýnce jsme dorazili kolem 21.hodiny večerní.

Zájezdy s místním JZD se pro nás oba, mladé učitele, stal příležitost blíže se poznat se svými sousedy a získat si nové přátele. Mne družstevníci požádali, abych co nejvíce fotografoval a já jim jako poděkování věnoval na památku fotografie, z nichž dávám čtenářům mé vzpomínky pro připomenutí pár fotografií z tohoto vydařeného výletu.

Olda Suchoradský, Hradec Králové