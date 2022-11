V archivu fotografií jsem zalovil do minulosti a našel naposled podobně malovaný pozdní podzim roku 2014. Mám z něj několik fotografií, které ukazují, jaký byl v Mlýnci na Kopidlensku. Na ztichlém hřbitovu po Dušičkách, na hrázi kolem vypuštěného a vyloveného rybníka Zrcadlo a při našich návštěvách u sousedů a známých. Je tomu sice už pár let, ale jak se dnes ukazuje, už je to velmi příjemný dokument. Zvláště když některé postavy z něho si připomínáme už jenom při návštěvě místa posledního odpočinku. Takový už je život…