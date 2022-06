Jako mladí manželé jsme se přistěhovali do Mlýnce a žili tu teprve čtvrtý rok. Proč právě v tom roce se místní rozhodli oslavit svátek dětí tak originálně, na to už dnes nikdo neodpoví. Místní nadšenci vytvořili 5 alegorických vozů, a to na téma českých pohádek. Vozy ozdobili, z dětí z Mlýnce i okolí vytvořili pohádkové postavy, pozvali si Českou televizi a ta skutečně přijela a celý pohádkový průvod obcí natočila a v krátké době odvysílala pro celou republiku. To bylo tehdy slávy, když na Drobečkově zahradě proběhly po průvodu dětské hrátky, které režíroval pan Dovolil z Kopidlna a kolem stálo několik stovek nadšených diváků. Byl to svátek, na který se nezapomíná.