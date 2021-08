Jako učitel jsem často dostával pozvánky na srazy svých bývalých žáků. Přiznám se, že jsem na ně nějak zvlášť rád nechodil. Cítil jsem ostych, nejen svůj, ale i těch co mně pozvali.

Atmosféra setkání spolužáků v Kopidlně. | Foto: archiv O. Suchoradského

Oni ve mně stále viděli autoritu svého bývalého učitele, kterou nedokázaly překrýt ani plynoucí roky. A pro mne zase bylo obtížné vyzývat své bývalé žáky, aby hovořili veřejně o svém dosavadním životě. Ne vše, co prožili bylo příjemné a hodné zveřejnění. Když jsem chtěl zachovat trochu té intimity a začal je postupně odcházet kolem stolu, měl jsem problém, kde mám začít, abych zachoval nějaký postup. Většinou se mně stejně nepodařilo pohovořit se všemi. Navíc u některých pro mne nastal trapas, že jsem je nepoznal, nevěděl, kdo to je. Stávalo se mně to častěji u bývalých žákyň, když u chlapců ta proměna věkem nebyla zpravidla tak razantní.