V každé ze dvou ordinací je lékařka, sestra. Uprostřed další sestřička. Kontroluje dotazníky, kdo si nestáhl doma z počítače, dá mu tiskopis a poradí s vyplněním. Pošle do ordinace.

Paní doktorka prohlídne dotazník, sestra se ptá: Pravák, levák? Do opačného ramene bezbolestně píchne. Pak odešle naproti do čekárny k půlhodinovému posezení. Na každého 10 minut, vše se stíhá v pohodě. Každý si odnáší pro svého praktického lékaře záznam o očkování. Paní doktorka odhaduje, že by mohly během toho jednoho dne proočkovat 180 pacientů. Od poloviny března by chtěli až 400 za den. Skvělý pocit. V porovnáním s rozličnými zprávami v médiích je uklidňující. Děkuji jičínským zdravotníkům i za ostatní pacienty.

Připojuji zprávu od přítelkyně: … jsem ještě v euforii z očkování. Byla tam dobrá atmosféra, šlo to hladce a Ivo se už těší na druhou dávku. Je to překvapení, když něco funguje, jak má.

Bohumír Procházka (proChor)