Sobotní den byl sychravý a bylo zataženo s teplotou okolo deseti stupňů. Děti z různých koutů republiky létaly se svými modely letadel, jak nejlépe to uměly. Modeláři z Kopidlna sbírali cenné sekundy z každého letu, a potom netrpělivě čekali, jak dopadnou konečné součty. Jan Zajíc v kategorii házedel obsadil 3. místo. Veronika Švorcová obsadila 2. místo v kategorii F1H a jen o pouhé dvě vteřinky opět druhá v kategorii A3. Patrik Švorc suverénně vyhrál kategorii P30 a v kategorii F1G obsadil 2. místo. Adam Bodlák na svém prvním mistrovství obsadil krásné, ale nevděčné čtvrté místo v kategorii P30. Dominik Fojt byl napoprvé devátý v kategorii A3. Šťastně jsme dohledali i dva modely, které zalétly hluboko do pole s třímetrovou kukuřicí. Část týmu šla slavit a Jan Zajíc se svým otcem jeli na západ Čech do Kožlan na nedělní Světový pohár v největší kategorii volných modelů F1A. Za velice větrného a studeného počasí si vedl velmi dobře. Nakonec obsadil 1. místo mezi juniory. Velmi podařený víkend pro kopidlenské modeláře, na kterém mají podíl, jak samotné děti i jejich rodiče, mechanici a sponzoři. Děkujeme a gratulujeme.