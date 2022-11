OBRAZEM: Když se podzim pomalinku loučí... Objektivem Zdeňka Dočkala

Barevné a veselé, ale i pochmurné a melancholické. Takové mohou být podzimní dny, při kterých se příroda nejprve ukazuje v mnoha odstínech žluté, červené i hnědé a postupně přechází, často zahalená mlhou, do odstínů šedi. A to až do té doby, než ji pokryje bílý sníh. Za krásné náladové fotografie děkujeme panu Zdeňku Dočkalovi.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Podzim objektivem Zdeňka Dočkala. | Foto: Zdeněk Dočkal

Do rubriky Čtenář reportér může přispět kdokoliv, kdo rád fotografuje, píše, zajímá se o aktuální dění a je ve správný čas na správném místě. Své snímky, texty i krátká videa můžete posílat prostřednictvím webového formuláře. Děkujeme a těšíme se. FOTO: Královský bál oslavil narozeniny. Tančilo a pomáhalo se po desáté