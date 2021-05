Nejvhodnější doba je v létě, kdy jsou teplé noci. Pro staré trampy v tom není nic objevného. Jak jsem ho nedávno strávil já? Šel jsem, kam mě nohy právě vedly.

Měl jsem naplánovaný přibližný směr, s cílem velkým obloukem se vrátit do výchozího bodu. Snažil jsem se jít především po cestách, kudy jsem předtím ještě nešel. S sebou jsem si vzal jen něco málo k jídlu, ručník, teplý svetr a starou deku. Vyšel jsem po návštěvě u svých příbuzných v Mlýnci a rozhodl se pro blízkou chráněnou ptačí oblast Rožďalovické rybníky, která má na začátku mlýnecký rybník Zrcadlo, údajně s největší vodní plochou na Jičínsku.

První zastávku jsem si však udělal u Pilského rybníka. Předem jsem už věděl o místě vhodném pro koupání. Bahnitý vlez do vody mi nevadil. Bylo tu pusto a nikoho kolem vidět nebylo. Abych nemusel sušit trenky, šel jsem si zaplavat nahý. Byl teplý den a z vody vyskakovaly ryby. Trochu mi vadilo, že jsem při plavání do některých kopl. Chtěl jsem si rybník a jeho ptačí obyvatele dobře prohlédnout. Proto jsem se vydal hledat vhodnější místo. Nebylo to jednoduché, protože kromě hráze je rybník zcela zarostlý křovím a rákosím. Šel jsem po cestě kolem rybníka, po pěšinkách mezi křovím, až mne jedna zavedla na správné místo, s dobrým výhledem na hladinu. Někdo tu měl ukrytou pramici, která byla jen lehce přivázána ke břehu.

Něco jsem pojedl ze zásob, a hlavně jsem se kochal. Pozoroval jsem divoké kachny i jiné ptáky na hladině i blízko kroužící vážky. Asi vám ani Waldemar Matuška nemusí napovídat abyste uhodli, co jsem si touto romantickou chvilkou připomenul: Tam za vodou v rákosí …

Asi po hodině jsem se po neznámých pěšinkách přes louky a les vydal dále a došel jsem k Bučickému rybníku. Chtěl jsem dojít až na jeho břeh, ale nějaký pán mě zarazil, že nesmím jít přes jeho soukromý pozemek. Nevadilo mi to a pokračoval jsem po veřejné cestě.

Večer mě zastihl v lese. Když se začalo stmívat, začal jsem hledat vhodné místo na přenocování. Rozhodl jsem se pro malou rovinku porostlou mechem. Odstranil jsem větvičky a kamínky, zul boty, oblékl svetr, dal si batoh pod hlavu a zabalil se do deky. Dlouho jsem nemohl usnout. Pořád mě něco tlačilo. Pozoroval jsem hvězdy a poslouchal noční zvuky lesa. Chvíli se ozýval podivný štěkot. Přemýšlel jsem, jaké zvíře to asi může být? Snad liška? Zdálo se mi, že není daleko. Spal jsem jen krátce a nemohu říci, že se mi spalo dobře. Vstával jsem při rozednění. Posnídal jsem něco ze zásob a vydal se dále. Potěšilo mne, že jsem cestou našel shozený srnčí parůžek.

Procházel jsem neznámou krajinou a nevěděl jsem, kde přesně jsem. Nakonec jsem neodolal a podíval se do mapy v mobilu, abych se zorientoval. Podařilo se mně najít směr k místu, odkud jsem včera vyšel – vesničku Mlýnec. Tam jsem byl už ve známých končinách a moji příbuzní si oddychli, že jsem tu svoji přírodní pouť přežil. Máte-li zájem. Můžete si ji se mnou zopakovat.

Vladimír Čížek