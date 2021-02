Až mu skončí volební období, bude 80+, tj. ve věku, kdy u nás lidé pro své sáří dostávají přednostně očkování a někteří papaláši z těch seniorů dělají blbce, místo aby přiznali, že rezervační systém se zadrhává. Nový prezident na svůj věk nevypadá a nikdo ho nemusí podpírat.

Joseph Robinette Biden je 46. prezidentem spojených států. V Americe to počítají. Tam mají demokracii dlouho a je to vidět. Naše prezidenty bych uměl vyjmenovat i já. Dokonce vzpomínám na vládu Antonína Zápotockého (měnová erforma), jak se tenkrát říkalo: Až budou ruble, bude Tonda v truhle.

Promiňte tu vzpomínku, inaugurace v Americe byla dlouhá. Ale důstojná. Důstojná po americku. Neformální. Když se scházeli bývalí prezidentové, pozdravili se covidovým pozdravem, a než usedli, volně si povídali. Obama stále sympaťák, i Michaelle. Bill Clonton, pamatujete tu aféru? Představoval jsem si, o čem se bavili. Třeba někdo řekl: „Tramp je vůl, co? Jak se zachoval“. To my u nás to chápem. Víme, jak vypadá, když je prezident ješita.

Bylo dost času porovnat inauguraci s naší. Tam neformální, i když obřadná, ale přesto důstojná. Přísaha krátká, pan prezident měl ruku na bibli. Z celého obřadu bylo zřejmé, jak je Amerika země náboženská. Mluvili i dva duchovní. Ale opět – byli oblečení civilně a představili je občanskými jmény. Země náboženská a mnoha barev. Afroameričené, ti s původem hispánským i asijským. I mezi důležitými osobnostmi státnickými. Jeden měl kupříkladu golfovou čepici, ač podle postavy asi golfista nebyl.

Líbila se mi senátorka Amy Klobucharová, která se přihlásila o pár slov. Taková přirozená. My staří pánové řekli bychom – obyčejná holka. Kult hvězd v Americe kvete. Dvě zpěvačky, jedna recitátorka (napsala o prezidentovi báseň). Jeden zpěvák, co vypadal jako kovboj. Lady Gaga měla šaty poněkud nepraktické, ve kterých dokázala dojít jen k mikrofonu, jak se do nich zaplejtala. Taky ji tu sukni asi museli rozepnou, aby si mohla sednout. Proč tohle? Nestačí, jak pěkně zpívá a je pěkná?

Samozřejmě omezení covidová. Málo lidí, povinné rozestupy, roušky. Žádná vojenská paráda. Národní garda ve značném počtu, ale skrytá. Asi byla potřeba, po tom, co se v Kapitolu stalo. Inu, i v zemi demokratické najdou se lidé, kteří dovedou vyřvávat. Vždyť i tohle známe. Jenomže v Americe ty řvouny pozval bývalý prezident, kdežto u nás bývalý prezident na Staromáku ty řvouny přímo nabádal.

Bohumír Procházka (proChor)