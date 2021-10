Od začátku října můžete do knihovny přinést starší knihy, které chcete darovat někomu jinému. Knihotoč je letos dvouměsíční, takže knihy můžete nosit v říjnu i listopadu. Na osobu maximálně 30 knih. Přijďte si z donesených knih vybrat. Pokud některé knihy zůstanou i po ukončení akce, zašleme je do Diakonie, kde knihy využijí k terapeutické práci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.