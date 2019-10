Nová výstava Život ve stínu

Ano, nadpis není úplný. Ve stínu šibenice. Do 10. listopadu bude v galerii zámku v Jičíně výstava s tímto názvem. Jejím cílem je připomenout ty, kteří bojovali proti fašismu v období protektorátu, byli perzekuováni, zavíráni, někteří popraveni. Ale titíž lidé byli o několik let později perzekuováni, zavíráni, i popraveni ve svobodném státě, za který za války bojovali. To je paradox našeho bytí.

Výstavu Život ve stínu šibenice najdete v galerii jičínského zámku. | Foto: Bohumír Procházka