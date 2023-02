Vnímavost k okolnímu světu, osahávání a překračování hranic, které jsou vymezovány životem ženy, matky, manželky, umělkyně, citlivost k běžnému, každodennímu, věčně a donekonečna se opakujícímu. Interpretace témat, která se mohou na první pohled zdát všední a banální, jež ale novým způsobem nahlížení přerůstají v zásadní sdělení, to je to, co je oběma umělkyním společné. Jejich umělecké cesty se střetávají ve společném projektu Sensitivo. Anna Polanská (1973) i Barbora Křivská (1976) vystudovaly na přelomu milénia Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze – Polanská v ateliéru Skla v architektuře prof. Mariana Karla, Barbora Křivská v ateliéru Skla prof. Vladimíra Kopeckého. Již samo toto období bylo chaotické, rozkolísané, nevyhraněné – v umění se objevovaly otázky po smyslu klasických médií. Koncept, nová média se zdála být tím jediným, co bude mít budoucnost. Nalézt si svoji vlastní smysluplnou výtvarnou polohu, prostor, který bude obohacující pro umělce i diváka, bylo proto snad obtížné dvojnásob, pro ženy – umělkyně pak zvláště.