Bydlel jsem v obci Mlýnec, která bývala a snad ještě je i dnes houbařským rájem. Neznám lepší relax, než s hlavou chmurných myšlenek vyrazit do lesa na houby. O to víc dnes, v tak složité době, kterou žijeme.

Obec Mlýnec bývala a snad ještě je i dnes houbařským rájem. | Foto: Olda Suchoradský

Z Mlýnce to je snadné, lesy tu jsou na všechny světové strany. A klíšťat i komárů tam je přiměřeně a zatím neškodní. Vracím se ve vzpomínkách o 60 let a více let zpátky, kdy jsem těmito lesy procházel jako chlapec se svojí babičkou a dědou, lesními dělníky. Znal jsem tu snad každý strom a věděl, jakou houbu, na kterém místě najdu. Rostly tu všechny druhy, od podoubáků, dubových hřibů, přes kozáky, křemenáče, holubinky, bedly a mnohé jiné druhy. Vedle nich tu rostly i ty méně nejedlé, jako třeba bílý hřib hořký, nebo krásná muchomůrka červená, kterou ale babička neuznávala a řadila ji mezi „halapaš“, tedy skupinu hub nepoživatelných. Rostly tam i druhy silně jedovaté – jako muchomůrka zelená, citronová i tygrovaná.