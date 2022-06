Vzpomínám si, myslím, že se to jmenovalo Pionýrská sportovní liga. Plný autobus jičínských škol. Známá místa: Lužany, Homole, nebo jiný prostor v tomhle krásném lese, Klepanda a další. Někteří drželi poprvé mapu v ruce. A my po závodě chodili po lese a hledali děti. Ale nakonec jsme domů přivezli všechny.

Pět dnů orientačního běhu. Tam už šlo až o tři tisícovky startujících. Stanová městečka musela být rozdělena do tří ohraničených tábořišť: naši, kapitalistická cizina, ostatní cizina. Hovnoparta, výstižné české slovo, obstarávala hygienu na tábořišti. Voda, vyvážení záchodů a ostatní. Byla úmluva, že tahle parta fasovala rum. Jinak nebylo na alkohol ani pomyšlení.

V pátek 17. června sešlo se na jičínské Veselce lidí 46. Nejstaršímu, Brďanovi, chybí rok do devadesátky. Však převážná většina stále aktivních. V orientačním běhu se startuje v každém věku. Ti starší mají kategorie odstupňované po pěti letech až do stovky. Jarka Havlík je mistr světa. Trénuje a závodí pořád.

Fotky. Vzpomínky. Orienťáci se mezi sebou žení a vdávají. Taky i rozvádějí. Ale stále se kamarádí. Debatovalo se dlouho do noci. My starší se zájmem pozorujeme, jak si mnozí někdejší dorostenci vedou v životě. Orienťák je sport, který není na finančním výsluní tohoto světa. Nemyslím, že by to některým vadilo.

K orientačnímu běhu přivedla mě moje žena, která si jako mladá holka ten bágl na zádech při závodech užívala. Pak se mnou trpělivě na závody jezdila. Ale nejvíc ji štvalo, jak jsme vždycky po závodech do nekonečna nad mapou rozebírali, kde jsme zase kufrovali. No není to krásné české slovo.? Znamená bloudění na trati.

V orientačním běhu pro většinu závodníků není tak důležité, že nejsou na první ani druhé stránce výsledkové listiny.

Bohumír Procházka (proChor)