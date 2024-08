/FOTO, VIDEO/ Fantastická účast jezdců, rekordní účast diváků z celé Evropy i nové traťové rekordy. Druhý letošní motocyklový podnik v Hořicích je již přes týden minulostí. A jisté je, že 31. ročník České Tourist Trophy-IRRC se zapíše do historie zdejších závodů zlatým písmem. Jeho hrdiny se stali David Datzer a Petr Najman, dvojnásobní vítězové třídy Superbike a Supersport a aktuální držitelé nejrychlejších časů na hořickém okruhu.

„Bylo to velmi náročné, ale víkend to byl opravdu krásný. Zaznamenali jsme fantastickou účast jezdců a také rekordní účast diváků co se týká České Tourist Trophy,“ uvedl předseda Automotoklubu v AČR Hořice Tomáš Jenčovský.

Během závodního víkendu došlo i na dvě nepříjemné nehody, přičemž v jednom případě skončila motorka dokonce v plamenech. „Bohužel, měli jsme dva zásahy vrtulníků během neděle, což je vždy nepříjemné a závody se tím protáhnou. Přeji zraněným jezdcům, aby se dali co nejrychleji dohromady, protože zdraví je nejpřednější. Samozřejmě riziko pádu k závodům patří, ale když přijde nějaké vážnější zranění, tak je to nepříjemné. Nicméně doufám a věřím, že budou brzy v pořádku,“ dodal Jenčovský.

Na 31. ročník motocyklového závodu Česká Tourist Trophy zavítalo do Hořic zhruba na 15 tisíc diváků.