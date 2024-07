To jsme ještě bydleli v Mlýnci u Kopidlna a fotil mně u mých prarodičů v jejich venkovské hospodě. Jindy třeba v lese s názvem Horka, kde sedím pod stromy na nočníku. Samozřejmě nejčastěji s mojí maminkou.

A na jedné jsme dokonce najednou celá rodinka, vyfotografovaná samospoušti. Později jsem se přestěhovali do Hradce Králové, kde mně tatínek fotografoval na trávě kolem Lékařské fakulty, kde jsem v Opletalově ulici č.328 tehdy bydleli. Bydlel jsem tam až do svých 22 let, kdy jsem se oženil a vrátil se do Mlýnce a vilky, kterou si tu prarodiče postavili na důchod.

Dlouho si ho neužili, oba jeden rok zemřeli, a tak jsem se svojí novomanželkou obsadil jejich domeček a prožil tu krásný a bohatý život. Tolik se toho dá odvyprávět při pohledu na prvé osobní fotografie z mého života.

Chráním si je jako poklad, který si chci uchovat až do konce Olda Suchoradský, Hradec Králové, foto z rodinného alba.