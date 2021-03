Měnila hlas, chvíli stála, chvíli seděla, jako pravá herečka. Tolik jsme se jejím příběhům nasmáli, a proto nám je musela stále dokola opakovat. Máme je dokonce natočené na magnetofonu a převedené do digitální podoby. Ale není to ono, když u toho není ten její mistrný přednes.

O prázdninách jsme měli v domku návštěvu za návštěvou. Každý, kdo šel kolem, tak se na chvíli stavil na kus řeči. Nejvíce nás navštěvovala paní Válková z pastoušky, ze které je dnes hasičárna. Ta u nás byla hned po ránu. V poledne si odběhla na oběd a už byla zase zpátky. Obě babky seděly u okna a sledovaly co se kolem děje a patřičně to komentovaly. Nás děti to bavilo poslouchat, i když jsme často nevěděly o kom a o čem jde řeč.

Babička Marie se v Mlýnci narodila. Její tatínek tam byl dlouho starostou a zasloužil se o to, že děti už nemusely chodit denně přes les do školy v Budčevsi. Zasloužil o postavení nové školní budovy. Babička a její manžel Josef se na svatbě viděli teprve podruhé. Předtím jen jednou, když jejich rodiče přišli na námluvy a hned dohodli svatbu. Přesto bylo manželství téměř dokonale a šťastna víc než 50 let. Potkalo je velké neštěstí, když jim na rakovinu předčasně umřela jediná dcera, moje maminka Evička. Babička se mně snažila ji alespoň trochu nahradit. A tak jsem od ní poslouchal různá ponaučení, které jsem asi měl slyšet spíše od svého otce. Třeba jak mám být opatrný při výběru své životní družky, když za ni to udělali rodiče. Bylo mi 15 let a ona, jako velká čtenářka mlýnecké knihovny mně dala o prázdninách přečíst knihu nějakého srbského autora, který píše o tamních nevěstincích a co tam všechno nevinné a nepoučené chlapce čekalo. Moc jsem tomu nerozuměl, ale je fakt, že mně nevěstince nikdy nezajímaly. Ony tenkrát, za mého mládí, u nás stejně asi nebyly.

Babičky si vážil i pan řídící místní školy Alois Koudelka, který jí pokaždé, než na konci školního roku napsal vysvědčení, přivedl děti místní školy a ony musely babičce kousek přečíst, nebo zazpívat, spočítat nějaký příklad a odpovědět na její rozmanité a chytré otázky. Pan řídící jen poslouchal a na konci vždy ocenil babiččinu pochvalu určenou nejen malých žáčků, ale i jemu, jejich učiteli. Babička Marie přitom měla jenom základní školu, možná ještě kus měšťanky v Kopidlně. Ale tenkrát se stejně chodilo do školy jen málo, v zimě. V dalších měsících musely děti pomáhat doma v hospodářství a na školu nebyl čas. Přesto z nich vyrostly plnohodnotní lidé, jako byla moje babička Marie. Proto se nebojme, že současné děti výpadek školní docházky v době corony nedoženou. Určitě to dokáží, jako ti naši, nepříliš dávní předci.

Vzpomínal Olda Suchoradský