Jan Řehounek, Nymburk (Příspěvek do rubriky Čtenář reportér zaslal Oldřich Suchoradský)

Dub Tejchmanův je dobře vidět při okraji lesa ze silnice od hřbitova obce Mlýnec směrem na Rožďalovice.Zdroj: archiv Jana ŘehounkaDub dostal jméno podle majitele pole, které se k lesu kdysi přimykalo – Augustýna Teichmana z č. p. 43 v Mlýnci. V lidovém podání se jeho jméno různě komolilo. Například v zápisu mlýnecké kroniky stojí toto: Mlýnečtí občané jsou hrdi na svoji krásnou přírodu a snaží se ji podle svých možností chránit. Jako příklad můžeme uvést Tauchmanův dub, viditelný na kraji lesa při cestě z Mlýnce do Rožďalovic pod hřbitovem. Tento dosud živý strom v obvodu čítající 7 metrů je jeden z „hraničářů“, stromů oddělujících panství Kopidlenské a Rožďalovické. Památný strom byl zarostlý křovím. Občané Mlýnce pan Rudolf Kout a pan Miroslav Špicar toto křoví, se svolením lesní správy vymýtili a dovolili tak zaskvět se přírodnímu velikánu v celé jeho kráse. Úpravy byly uskutečněny na jaře roku 1989 a psalo se o tom v okresních novinách Předvoj. Přesně změřený obvod kmene má 680 centimetrů a odhadovaný věk je 400 let. Podle oprýskané smaltované tabulky býval památným stromem, v současném seznamu bohužel chybí – zřejmě si kompetentní úředníci nejsou jistí, zda patří k nymburskému, nebo jičínskému okresu.

