„Zkušenosti již s touto formou máme, samozřejmě jsme doufali, že to letos půjde normálně, ale nedá se nic dělat. Navzdory situaci se před rokem na start některé z tratí postavilo 250 běžců a s podobným zájmem počítáme i pro tento rok,“ shrnul Petr Šindelář z pořádajícího sportovního oddílu AC TJ Jičín.

Princip je jednoduchý. Stačí se kdykoliv od pátku 3. prosince 8 hodin do neděle 5. prosince 14 hodin dostavit na místo startu na Bradech u Jičína. V tomto časovém rozmezí bude na místě pro dospělé vyznačena trať o délce 2.800 metrů. Mimoto budou v sobotu po celý den a v neděli od 10 do 12 hodin vytyčené i dětské trasy od 25 do 300 metrů. Povolený letos je i běh dětí s rodiči.

V případě dětských závodů příchozí na místě vyplní lístek se jménem, příjmením, ročníkem narození a zvolenou distancí, který vhodí do připravené schránky. Po doběhu si potom ve stanu v cíli malí běžci vyzvednou pro ně připravenou drobnou odměnu, pořadí se vyhlašovat nebude. Dospělí naopak nejprve vyběhnou na trať a až po doběhu vyplní lístek, kam zaznamenají dosažený čas. Výsledky později organizátoři zveřejní na webu.

„Pro děti máme k Mikuláši připravené perníčky, dospělí letos poběží jen o výsledek. Jasné je, že závod musíme uskutečnit, protože jsme jeden z nejstarších běhů v České republice. Fungujeme bez přerušení od roku 1946, a tak i kdyby měla běžet jen naše vnoučata, je třeba tradici zachovat,“ uvedl Petr Šindelář.

