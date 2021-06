Hlavní budova hořického městského muzea na náměstí Jiřího z Poděbrad připravila výstavu s názvem Za drahými kameny do pravěku. Nádherné polodrahokamy budou k vidění až do 29. srpna. Příchotí mohou zhlédnout průřez všemi obdobími pravěku od doby starého paleolitu až po mladší dobu železnou.

V Galerii plastik mohou návštěvníci malebného města v Podkrkonoší zhlédnout výstavu Jakuba Janovského s názvem Hodinu na houpačce. Většina děl vznikla za poslední rok pandemie. Janovský se retrospektivně vrací do prostředí dětských her na sídlišti, kde vyrůstal. Výstava rovněž běží naplno a k vidění bude do 13. června.

Na milovníky rychlých kol čeká v Hořicích oblíbená výstava motocyklů v Museu Czech Road Racing, která se otevře 4. června. Letošní expozice se nese v duchu motta „60 let na jednom okruhu“ a připomíná výročí konání prvního poválečného ročníku závodu 300 zatáček.

Aktivity na návštěvníky Hořic čekají i ve venkovních expozicích a blízkém okolí Hořic. A to například na naučné Trubičkové stezce, která je umístěná v klidném prostředí Smetanových sadů. Tato stezka děti seznámí s historií a výrobou proslulých hořických trubiček. Chlumíčkova stezka zase dovede krásnou lesní krajinou až na přírodní koupaliště Dachova, kde si mohou návštěvníci Hořic odpočinout a načerpat nové síly. Čekají na ně nejrůznější prolézačky a hlavolamy.

Za návštěvu stojí v Hořicích také pravděpodobně jediný maják bez moře v podobě pískovcové Masarykovy věže samostatnosti či ojedinělá přírodní galerie moderního sochařství, v podobě dvou sochařských parků ve stráních vrchu sv. Gotharda a při cestě k lomu Sv.Josefa.

Kateřina Goroškov