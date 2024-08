Po celý měsíc se sjížděli účastníci z celé republiky na dílnu animace, filmovou, výtvarnou, výtvarně divadelní, taneční, kamenářskou, etnografickou, muzikálovou, fotografickou do malé obce Roškopov u Staré Paky.

Místní spolek Open Art může za to, že se ve východní části Podkrkonoší, jež je součástí UNESCO Geoparku Český Ráj, tvořilo, hledalo a nalézalo. A není se co divit, vždyť místní krajina k tomu přímo vybízí. Její neopakovatelný obraz a z něho vystupující příběhy na citlivou duši doopravdy dýchne. Stačí to jen zachytit.

Zdejší krajina je doopravdy divotvorná. O tom se přesvědčili mnozí. Je to krajina drahých kamenů, prapodivných kreseb a zdejší červenice, připomíná díky silám, které ji utvářely, valící se vlny - krajinu ve věčném pohybu. A v takové krajině onu inspiraci doopravdy nalezneš. A pro mnohé se tak stala krajinou návratů. O čemž mnozí účastníci tvůrčích dílen také vědí. I když jsou z celé republiky, navracejí se sem. Některé z nich tvůrčí dílny natolik oslovily, že se již coby starší podílejí na jejich chodu. Kamenářskou a etnografickou dílnu spoluvytváří coby odborný garant místní Městské muzeum Nová Paka, které letos otevřelo další specializovanou expozici Paleopark Balka.

Mnohovrstevnatá kresba krajiny, její nezaměnitelný obraz nachází tak odraz v tvůrčím hledání zúčastněných. Dílny jsou zakončeny závěrečným setkáním, kde si nejen účastníci uvědomí, co pro ně týden ve zdejší krajině znamená a jaké dílo z něho povstalo. U etnografické dílny, která patří k těm závěrečným, není výsledek tak hmatatelný jako u jiných. Důležité je, co daný účastník prožije, s čím se na své pouti setká. Je mu přiblížen obraz a paměť krajiny našich předků, jak jej vnímali, ale také jiné kulturní vzorce, které ačkoliv jsou odlišné, tak v nich nachází něco společného. Snaží se též načíst sakrální geometrii ukrývající se v přírodě samé, ve které kromě jiných nacházeli staří mistři ony vitální křivky pro své dílo. Aby pak s citem umístili boží stánek v obraz krajiny a také malou sakrální architekturu, která poutníka krajinou provází.

Účastník dílny nevnímá jen jednotlivá místa s jejich pamětí, ale snaží se prožít krajinu, ze které ono místo vyvstává. Je veden, aby prožil onu synchronicitu jevů a tvarů, která vede k celosti samé. Obrázky přiložené k tomuto článku jsou z etnografické dílny Krajina příběhů II.

Ivo Chocholáč