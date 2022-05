Když holčičky tančily příběh o konopkách, tak se stalo, že tajemné konopky nosily chlapečkům dárky od Obecního úřadu Lukavec, které vybrala Monika Faltová. Zároveň je děti v písničce o konopkách vyzvaly: „Pojďte, kluci, mezi nás.“ Zuzanka také přečetla velmi inspirativní Dopis dítěte rodičům podle Františka Novotného.

Co by to bylo za oslavu, kdyby nebyl přípitek. Pronesla ho Monika Faltová a už se jiskřící mok s bublinkami třpytil ve skleničkách. Samozřejmě, že kojící matky jen smočily ret. Příjemná také byla peněžní částka, kterou věnoval novorozencům obecní úřad. Rodiče se podepsali do Pamětní knihy, dostali na památku ilustrované přáníčko a kytičku, kterou vázala paní Petra Chlubnová, a pak už se fotilo, natáčelo, v kolíbce i bez ní, se sourozenci, s babičkou…

Bylo hezké, že rodiče na slavnost pozvali babičky a dědy, prababičky a tety a další příbuzné, kteří se z nového děťátka radovali jako všichni kolem.

S přáním zdraví a štěstí slavnost skončila. Celý obřad provázela hudba – Mozartova Malá noční hudba, nad kterou měl dohled pan Martin Dítě.

Bylo to příjemné dopoledne. Těšíme se na další vítání Lukaváčků.

Marie Nosková