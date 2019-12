Adventní světlo v Lukavci

/FOTOGALERIE/ Vesnička Lukavec u Hořic je s brzkým soumrakem víceméně ponořena do tmy. To proto, že probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení, takže většina pouličních lamp má absenci. Přesto nebo právě proto se první adventní neděli 1. prosince sešlo vpodvečer přes 50 občanů, aby společně otevřeli bránu do adventu rozsvícením obecního stromu.

Při rozsvícení stromku v Lukavci se sešla celá vesnice. | Foto: Monika Faltová