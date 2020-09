/ FOTOGALERIE/ Modlitba děvčat z Knihovny Václava Čtvrtka byla vyslyšena. I když shora strašili, déšť se nespustil a do odpoledne se to nezměnilo. Jarmark se vydařil. Z hlediska počasí určitě, možná si prodejci ve stáncích představovali trochu větší tržbu.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně uspořádala Letní jarmark s dílničkami, nabídkou řemeslných výrobků, prodejem knih i křtem nových publikací a pořádným nášupem hudby. | Foto: Deník / Iva Kovářová

Ale tržba za vyřazení knihy musela být velká. V muzejní chodbě si lidi navzájem překáželi. Kdy se to vyskytne, moci se neomezeně hrabat v knihách, vybírat až tak, že nelze pobrat. Další důkaz toho, že neexistují věci nepotřebné. Vždycky někdy někdo potřebuje to, co druhý ne. Nejen voda v přírodě má svůj koloběh. I knihy. Poutavá byla ukázka pomůcek pro slabozraké a nevidomé. Včetně psacího stroje.